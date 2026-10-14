Champions League il rammarico di Allegri: “Non ci si può sfaldare così”

Nel post-partita di Champions League, il tecnico Massimiliano Allegri non ha nascosto la delusione per la gestione della gara e per l’atteggiamento difensivo mostrato dai suoi uomini:

“Le partite di Champions sono così, ogni errore viene punito. Dopo il pareggio abbiamo sbagliato un’uscita e loro hanno segnato il raddoppio. Bisogna riflettere perché la squadra ha qualità, ma non possiamo sfaldarci improvvisamente.”

Allegri ha poi sottolineato come sia mancata la tenuta mentale e di squadra nei momenti chiave della sfida:

“Le gare si possono perdere, soprattutto a questi livelli, ma non in questo modo. Abbiamo sbagliato tanto, ma soprattutto ci siamo allungati col passare del tempo cercando di risolvere individualmente le giocate. Le occasioni per il pareggio le abbiamo avute, ma il problema nasce quando subiamo troppo facendo le scelte non corrette. Bisogna avere pazienza, soprattutto quando giochi in Champions.”