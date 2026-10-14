Campi Flegrei, nuovo decreto del Governo: oltre un miliardo per case danneggiate e sicurezza

Un piano decennale da oltre un miliardo di euro per affrontare l’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei, sostenere le famiglie e intervenire sugli edifici danneggiati. Il Consiglio dei ministri ha approvato martedì 13 ottobre 2026 un nuovo decreto-legge che prevede contributi per le abitazioni, sospensioni fiscali e misure a tutela di chi vive nell’area flegrea.

Ad annunciare il provvedimento è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che guiderà la nuova struttura commissariale incaricata di coordinare gli interventi.

Commissario per dieci anni

La principale novità riguarda l’istituzione di una struttura commissariale della durata di dieci anni, affidata al presidente della Regione Campania.

Il nuovo organismo avrà il compito di programmare e coordinare gli interventi legati al fenomeno bradisismico, con poteri sugli immobili danneggiati e sulla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Il modello individuato prende come riferimento l’esperienza della ricostruzione del Centro Italia, con l’obiettivo di rendere più efficaci le procedure di riparazione e messa in sicurezza.

Contributi per le abitazioni

Il decreto introduce misure economiche destinate ai cittadini che devono affrontare interventi sugli immobili.

Sono previsti contributi fino a 30mila euro per il pronto ripristino e finanziamenti che potranno arrivare fino al 100% delle spese per ridurre la vulnerabilità degli edifici.

L’accesso ai contributi sarà modulato in base all’Isee, per tenere conto delle condizioni economiche delle famiglie.

Stop a tributi e mutui

Tra gli interventi previsti figurano anche agevolazioni per alleggerire gli impegni economici dei residenti coinvolti.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha precisato che il decreto dispone la sospensione di tributi e contributi dal 31 luglio al 30 novembre 2026.

Per i mutui, invece, la sospensione coprirà il periodo dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027.

Proroga dei contratti abitativi

Una misura specifica riguarda le famiglie che vivono in affitto.

Il decreto prevede una proroga di due anni dei contratti di locazione abitativa in scadenza tra ottobre 2026 e ottobre 2027, a favore delle famiglie con reddito inferiore a 28mila euro, purché non sia presente un titolo esecutivo.

Per quanto riguarda le imprese, eventuali contributi saranno valutati dal commissario attraverso provvedimenti autonomi, nei limiti delle risorse disponibili.

Le dichiarazioni di Fico

Roberto Fico ha sottolineato che il provvedimento nasce anche dal confronto istituzionale avviato nelle scorse settimane con il Governo.

Il presidente della Regione ha annunciato l’intenzione di lavorare per «migliorare e rendere nel tempo progressivamente più rapide ed efficaci le procedure necessarie alle opere di pronto ripristino e di riparazione».

Fico ha quindi ribadito l’impegno delle istituzioni nei confronti della popolazione: «Non lasceremo mai soli i cittadini dei Campi Flegrei».

Anche Musumeci ha evidenziato come diverse misure recepiscano le richieste avanzate dal territorio durante gli incontri svolti presso la Prefettura di Napoli.