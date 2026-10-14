HomeCalcio

Afragolese, ufficiale la svolta in panchina: Salvatore D’Angelo è il nuovo allenatore

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su Google Seguici più facilmente nelle notizie consigliate

L’AC Afragolese 1944 muove rapidamente il primo passo dopo l’addio a Gianluca Esposito e annuncia ufficialmente il nome della nuova guida tecnica. A sedere sulla panchina rossoblù sarà mister Salvatore D’Angelo.

Il comunicato del club

La società ha reso noto l’accordo attraverso una nota breve e diretta diffusa sui propri canali ufficiali:

“L’AC Afragolese 1944 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Salvatore D’Angelo. La società augura al mister un buon lavoro e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.”

Un nuovo capitolo per i rossoblù

Con l’arrivo di D’Angelo, la dirigenza punta a dare una svolta decisiva alla stagione e a riportare entusiasmo e risultati all’interno dello spogliatoio. Il nuovo tecnico si metterà subito al lavoro con la squadra per preparare i prossimi appuntamenti ufficiali.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Campi Flegrei, nuovo decreto del Governo: oltre un miliardo per case danneggiate e sicurezza
Articolo successivo
Sorrento, piantati 20 nuovi alberi tra il centro e Marina Piccola: cresce il verde pubblico

LEGGI ANCHE

Napoli Città

Napoli, Metro Linea 6: stazione Mostra chiusa il 16 e 17 ottobre, servizio limitato

Modifiche alla circolazione della Linea 6 della metropolitana di Napoli nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026. ANM ha comunicato che...
Castellammare di Stabia

Fincantieri Castellammare, il futuro del cantiere passa dal nuovo bacino: si ipotizzano oltre 800 milioni

Il futuro dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia torna al centro del confronto istituzionale. Dopo le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA