Afragolese, ufficiale la svolta in panchina: Salvatore D’Angelo è il nuovo allenatore

L’AC Afragolese 1944 muove rapidamente il primo passo dopo l’addio a Gianluca Esposito e annuncia ufficialmente il nome della nuova guida tecnica. A sedere sulla panchina rossoblù sarà mister Salvatore D’Angelo.
Il comunicato del club
La società ha reso noto l’accordo attraverso una nota breve e diretta diffusa sui propri canali ufficiali:
“L’AC Afragolese 1944 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Salvatore D’Angelo. La società augura al mister un buon lavoro e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.”
Un nuovo capitolo per i rossoblù
Con l’arrivo di D’Angelo, la dirigenza punta a dare una svolta decisiva alla stagione e a riportare entusiasmo e risultati all’interno dello spogliatoio. Il nuovo tecnico si metterà subito al lavoro con la squadra per preparare i prossimi appuntamenti ufficiali.