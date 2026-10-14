Sorrento, piantati 20 nuovi alberi tra il centro e Marina Piccola: cresce il verde pubblico

Sorrento si arricchisce di 20 nuovi alberi, messi a dimora tra le strade del centro cittadino e Marina Piccola. L’intervento, realizzato durante la notte su incarico dell’Ufficio Ambiente del Comune, rientra nel programma di ampliamento e tutela del patrimonio arboreo cittadino.

Le operazioni sono state eseguite dagli operatori con il supporto di Penisolaverde.

Nuovi alberi in città

Le piantumazioni hanno interessato corso Italia, via degli Aranci, via Correale e Marina Piccola, con la messa a dimora di 13 aranci amari, 6 esemplari di Cercis siliquastrum e un Laccio.

L’iniziativa punta a incrementare la presenza di alberi nelle aree urbane e a valorizzare il paesaggio cittadino.

Il patrimonio verde cittadino

Con i nuovi interventi, il patrimonio arboreo comunale raggiunge circa 1.800 alberi, costituiti prevalentemente da aranci amari e arance bionde sorrentine.

Il Comune intende proseguire le attività di tutela del verde pubblico, affiancando alla gestione delle piante esistenti nuove piantumazioni sul territorio.

L’impegno dell’amministrazione comunale

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è l’assessore all’Ambiente, Vincenzo Ercolano.

«La gestione del verde pubblico è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione. Vogliamo proseguire lungo questo percorso con nuovi interventi destinati ad aumentare costantemente il numero di alberi in città».