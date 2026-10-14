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Torre del Greco, sequestrate oltre 30 bici elettriche modificate: una raggiungeva i 100 km/h

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Oltre 30 veicoli elettrici a due ruote sequestrati a Torre del Greco, tra cui uno capace di raggiungere i 100 km/h. È il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia municipale su mezzi acquistati come biciclette a pedalata assistita, ma ritenuti dagli agenti veri e propri ciclomotori modificati.

Bici elettriche troppo veloci

Durante i controlli è emerso che diversi veicoli superavano i limiti previsti dalla normativa per le biciclette a pedalata assistita, per le quali l’assistenza del motore deve interrompersi al raggiungimento dei 25 km/h.

Particolarmente significativo il caso di un mezzo che, secondo gli accertamenti, poteva raggiungere una velocità di 100 km/h, quattro volte superiore alla soglia consentita per l’assistenza elettrica delle biciclette.

Sequestri e multe salate

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato l’assenza dei requisiti richiesti per la circolazione dei ciclomotori, tra cui immatricolazione, targa e rispetto dell’obbligo di indossare il casco.

Per i conducenti coinvolti sono previste sanzioni da 600 a 5.000 euro, oltre ai sequestri effettuati dagli agenti.

Controlli anche nei prossimi giorni

Il comandante Gennaro Russo ha evidenziato che il fenomeno dei veicoli elettrici modificati non riguarda soltanto Torre del Greco, ma assume una dimensione nazionale.

La polizia municipale ha annunciato la prosecuzione dei controlli, con l’obiettivo di contrastare la circolazione di mezzi non conformi e tutelare la sicurezza stradale.

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