Napoli, rinnovo McTominay: Manna conferma la volontà di trattenerlo, ma c’è il nodo ingaggio

Manna parla del rinnovo

«Scott ha due anni di contratto, vuole rimanere e anche noi vogliamo che resti il più a lungo possibile. Poi c’è anche un aspetto economico da far conciliare. Ci stiamo lavorando, continueremo a farlo».

Il direttore sportivo azzurro ha ribadito la centralità del centrocampista nel progetto del Napoli, sottolineando quanto sia stato determinante nelle ultime due stagioni.

«Speriamo di trovare una soluzione, che faccia contenti sia noi che il calciatore. Per noi è un giocatore importante, probabilmente è il giocatore più importante che abbiamo per quanto ha fatto negli ultimi due anni».

Dallo scudetto al rinnovo

Arrivato nell’estate del 2024 dal Manchester United per 30 milioni di euro, McTominay ha firmato un contratto quadriennale con un ingaggio progressivo, arrivato a 4,5 milioni di euro netti.

Il suo impatto sul Napoli è stato immediato. Nella prima stagione ha realizzato 12 gol, conquistando il riconoscimento di miglior giocatore del campionato e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dello scudetto.

Prestazioni che hanno consolidato il suo ruolo nella squadra e aumentato il peso della trattativa per il rinnovo.

La richiesta economica

L’obiettivo sarebbe prolungare il contratto fino al 2030, ma la distanza riguarda soprattutto l’ingaggio.

Per raggiungere un accordo, la richiesta economica si attesterebbe intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra sensibilmente superiore all’attuale stipendio e che comporterebbe un impegno importante per il bilancio del club.

La volontà di proseguire insieme è condivisa. Napoli e McTominay dovranno ora individuare una soluzione che soddisfi le esigenze del calciatore e quelle economiche della società.