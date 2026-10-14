Clamoroso alla Nocerina: saltato l’accordo con mister Iannini, squadra momentaneamente a Camorani

Clamoroso retroscena e marcia indietro in casa Nocerina 1910. A poche ore dall’annuncio, la società molossa ha ufficializzato che mister Gaetano Iannini non sarà l’allenatore della Prima Squadra. Il rapporto di collaborazione annunciato nella giornata di oggi è già giunto al capolinea prima ancora di iniziare.

Una decisione matura dopo ore ad alta tensione e a seguito delle dimissioni rassegnate dal DS Francesco Lamazza, che si era assunto la piena responsabilità dell’operazione.

“Mancano le condizioni con la piazza”: le motivazioni del club

Nel comunicato diffuso dalla società emergono con chiarezza i motivi che hanno spinto i vertici rossoneri a tornare sui propri passi, evidenziando il forte malcontento insorto nella piazza:

“La Nocerina 1910 comunica che mister Gaetano Iannini non assumerà la guida tecnica della Prima Squadra. Il rapporto di collaborazione annunciato in data odierna non avrà quindi seguito.

Dopo un’attenta riflessione, la Società ha preso atto che non ci sono le condizioni di compatibilità con l’ambiente e con la piazza rossonera, necessarie per lavorare con serenità.”

Le scuse alla tifoseria e al tecnico

Il club ha tenuto a precisare la propria posizione rispetto alle vicende che hanno scatenato la reazione dei sostenitori, chiedendo scusa a tutte le parti coinvolte:

“Al momento della scelta la Società non era a conoscenza delle vicende che hanno generato il malcontento. Per rispetto dei propri tifosi, non intende entrare nel merito della questione e lascia ogni valutazione a chi ne è direttamente coinvolto.

La Nocerina 1910 si scusa con i propri sostenitori per quanto accaduto e con mister Iannini per il disagio arrecato.”

Squadra affidata temporaneamente a Camorani

In attesa di individuare la nuova guida tecnica a cui affidare la panchina, la società ha già programmato la ripresa delle attività sul campo:

“La Società resta al lavoro per individuare al più presto la soluzione migliore per la guida tecnica della squadra. La squadra si allenerà regolarmente domani mattina alla guida del Mister Camorani.”

Si preannunciano ore decisive in casa rossonera per definire il nuovo assetto tecnico e riportare serenità all’interno dell’ambiente.