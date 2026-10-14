Circumvesuviana, più corse dal sabato: nuovo orario Eav e piano di rilancio fino al 2030

Le novità riguardano migliaia di pendolari dell’area vesuviana e si accompagnano alla preparazione del piano industriale 2026-2030, che l’azienda presenterà ai sindacati entro fine mese.

Più treni nei feriali

Il nuovo orario prevede 280 corse dal lunedì al sabato, rispetto alle precedenti 224. La frequenza dei treni passerà da 36 a 30 minuti, con partenze organizzate a intervalli regolari.

Il potenziamento interesserà soprattutto le linee utilizzate dai pendolari. Sulla Napoli-Poggiomarino via Scafati le corse aumenteranno da 39 a 58, mentre sulla Napoli-Sarno passeranno da 43 a 60.

Meno collegamenti la domenica

Diversa la situazione nei giorni festivi, quando il servizio complessivo scenderà a 200 corse.

Sulla Napoli-Torre Annunziata saranno eliminate 28 coppie di treni, lasciando dieci corse. Sulla Napoli-Sarno verranno soppresse altre 12 coppie.

Resteranno invece confermati i 68 collegamenti della Napoli-Sorrento, particolarmente utilizzata anche dai turisti, così come i servizi sulle direttrici di Poggiomarino e Baiano.

Accordi con i sindacati

Parallelamente alla revisione degli orari, Eav ha avviato una serie di confronti con le organizzazioni sindacali, ai quali partecipa direttamente Diamantini insieme al direttore del personale Alfonso Esposito.

Gli incontri con Cgil, Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno consentito di raggiungere intese su alcune vertenze rimaste aperte.

Tra le misure concordate figurano il riconoscimento del salario professionale dal primo luglio per il personale dell’infrastruttura, 100 euro in welfare per il ritardo accumulato, un’indennità notturna di 15 euro dalla prima notte e la regolarizzazione dei dipendenti con doppia abilitazione.

Previsto anche un pagamento una tantum di 170 euro per la vertenza sui ritardi.

Per gli equipaggi della Circumvesuviana sarà inoltre garantita una sosta di 45 minuti a Sorrento, anziché i 15 inizialmente previsti, per consentire una migliore gestione degli eventuali ritardi.

Massimo Aversa, segretario generale della Fit Cisl Campania, ha espresso soddisfazione per le risposte ottenute, sottolineando tuttavia la necessità che gli accordi trovino concreta applicazione nelle retribuzioni e nell’organizzazione del lavoro.

Il piano industriale Eav

Il futuro dell’azienda sarà definito anche dal piano industriale 2026-2030, la cui presentazione ai sindacati è prevista entro fine mese.

Le priorità indicate dalla nuova gestione sono la tutela dell’occupazione, il miglioramento dell’efficienza e l’integrazione tra trasporto ferroviario, autobus e infrastrutture.

Tra gli interventi programmati figurano la riapertura della linea per Benevento entro il primo semestre 2027 e il completamento della bretella Volla-San Giorgio entro settembre 2027.

Entro il 2029 è inoltre previsto un servizio metropolitano tra Napoli e San Giorgio con frequenza ogni 15 minuti.

Il programma comprende anche 25 nuovi treni per le linee flegree e l’utilizzo di fondi europei Fesr per il rinnovamento di stazioni e sottostazioni elettriche.

Cambiano anche gli autobus

La riorganizzazione interesserà anche il trasporto su gomma.

I collegamenti autobus Scafati-Napoli, che attualmente si sovrappongono al percorso ferroviario, saranno sostituiti da navette dirette a Torre Annunziata, coordinate con gli orari dei treni.

Previsto infine un potenziamento dei servizi autobus nella penisola sorrentina, nell’ambito di una strategia che punta a rendere più integrati i diversi mezzi di trasporto.