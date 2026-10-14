Terremoto in casa Nocerina: il DS Francesco Lamazza rassegna le dimissioni

Clamoroso colpo di scena in casa Nocerina 1910. Il Direttore Sportivo Francesco Lamazza ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni, lasciando l’incarico nelle mani del Presidente dopo le concitate vicende delle ultime ore legate alla gestione tecnica della squadra.

Un gesto di grande responsabilità ed edicola correttezza con cui il dirigente ha voluto metterci la faccia, assumendosi la piena paternità delle ultime decisioni societarie.

“Mi assumo la responsabilità”: le parole di Lamazza

Attraverso una nota dai toni chiari e diretti, Lamazza ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a fare un passo indietro, ponendo al primo posto la tutela dell’ambiente rossonero:

“Mi assumo personalmente la piena responsabilità della scelta dell’allenatore e di quanto accaduto nelle ultime ore. È stata una mia decisione e non era giusto che a pagarne le conseguenze fossero la Società, la squadra o i tifosi.

Per questo ho rassegnato nelle mani del Presidente le mie dimissioni dall’incarico di Direttore Sportivo della Nocerina 1910.”

Le scuse ai tifosi e i ringraziamenti al club

A chiusura del suo messaggio, l’ormai ex Direttore Sportivo ha voluto rivolgere un pensiero sincero alla piazza e ai vertici societari:

“Chiedo scusa ai tifosi rossoneri, che meritano rispetto e chiarezza, e ringrazio il Presidente e la Società per la fiducia che mi hanno accordato finora.”

L’addio di Lamazza apre ora una fase di profonda riflessione in casa molossa. Spetterà al Presidente e alla dirigenza definire nei prossimi giorni il nuovo assetto dell’area tecnica per restituire stabilità e serenità a tutto l’ambiente rossonero.