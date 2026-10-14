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Gelbison, Pietro Infantino è il nuovo allenatore: affidata al tecnico siciliano la panchina rossoblù

Gianluca Apicella
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La Gelbison muove un passo fondamentale per il prosieguo della stagione e annuncia ufficialmente il nome della nuova guida tecnica. Sarà Pietro Infantino a prendere in mano le redini della prima squadra nel campionato di Serie D (Girone G).

La società cilentana scommette su un profilo di grande sostanza e profonda conoscenza del calcio dilettantistico per dare slancio al proprio cammino e affrontare con rinnovata energia le prossime sfide di campionato.

Un profilo d’esperienza: il curriculum di mister Infantino

Originario di Cammarata, 58 anni, il tecnico siciliano vanta un bagaglio di competenze e una lunghissima carriera trascorsa sui campi della Serie D e delle categorie nazionali. Nel corso degli anni ha guidato importanti piazze del panorama calcistico italiano, tra cui:

  • Acireale, Messina e Licata

  • Rieti e Arzachena

  • Giarre, Sancataldese, Cittanovese e Gravina

Nella passata stagione, Infantino si è reso protagonista di un’importante impresa sulla panchina del Castrum Favara (Girone I di Serie D): subentrato a campionato in corso nel mese di gennaio, è riuscito a condurre con determinazione la squadra verso la conquista della salvezza.

Obiettivo riscatto e fiducia per il Girone G

Con l’ingaggio di mister Infantino, la dirigenza rossoblù intende dare solidità al gruppo squadra e far valere l’esperienza del nuovo allenatore in un girone impegnativo e competitivo come il Girone G.

L’obiettivo prioritario del club è consolidare il lavoro svolto finora dai calciatori, compattare l’ambiente e ritrovare la giusta fiducia per scalare la classifica nei prossimi impegni ufficiali.

Il benvenuto del club

A margine dell’annuncio, la Gelbison ha espresso il proprio entusiasmo per l’accordo raggiunto:

“La Gelbison dà il benvenuto a mister Pietro Infantino e gli augura buon lavoro alla guida dei colori rossoblù.”

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