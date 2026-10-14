Calciomercato Afragolese salta la panchina di Gianluca Esposito

Arriva una svolta importante nella stagione dell’AC Afragolese 1944. Attraverso una nota ufficiale, la società rossoblù ha comunicato la decisione di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Gianluca Esposito.
Insieme al primo allenatore, lascia la guida tecnica della squadra anche il suo vice, Cosimo Baldassarre.
Il comunicato del club
Di seguito la nota diffusa dalla società:
“L’AC Afragolese 1944 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Gianluca Esposito. Contestualmente, è stato sollevato anche il vice, Cosimo Baldassarre. La società augura ad entrambi le migliori fortune professionali, ringraziandoli al contempo per il lavoro svolto.”
Attesa per il sostituto
Un cambio in panchina che punta a dare una scossa al gruppo in vista dei prossimi impegni stagionali. Nelle prossime ore la dirigenza rossoblù rese note le decisioni inerenti alla nuova guida tecnica a cui affidare la squadra.