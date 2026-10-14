Napoli, Politano ci mette la faccia dopo Villarreal: “Chiedo scusa ai tifosi, dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra”

Non nasconde l’amarezza e si prende le proprie responsabilità. Nel post-partita della sfortunata trasferta di Champions League contro il Villarreal, finita 3-1 per gli spagnoli, Matteo Politano si presenta ai microfoni con grande onestà intellettuale, chiedendo scusa per l’errore commesso e analizzando i problemi emersi durante i novanta minuti del “Madrigal”.

La delusione e le scuse di Politano

L’esterno azzurro non cerca alibi e parte subito dall’episodio che ha condizionato la gara, mostrando grande attaccamento alla maglia e rispetto per la tifoseria:

“Intanto sono molto amareggiato e mi dispiace tanto per il mio errore. Ci metto la faccia e chiedo scusa anche ai tifosi. Purtroppo è andata male e la delusione è molta perché eravamo riusciti a segnare in avvio.”

Un avvio di gara illusorio che aveva visto il Napoli passare in vantaggio con Rrahmani, prima che la rimonta degli spagnoli ribaltasse l’inerzia del match.

“Dovevamo sfruttare le occasioni, nella ripresa ci siamo sfilacciati”

Analizzando l’andamento tattico della sfida, Politano ha evidenziato come la squadra abbia progressivamente perso le proprie certezze e la compattezza tra i reparti:

“Abbiamo avuto anche altre occasioni importanti e dovevamo sfruttarle. Poi nella ripresa ci siamo allungati e sfilacciati. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo sbagliato parecchie scelte.”

La ricetta per rialzarsi: unione e spirito di gruppo

La sconfitta in terra iberica lascia l’amaro in bocca, ma Politano traccia subito la strada da seguire per uscire da questo momento delicato, riconoscendo i meriti degli avversari e indicando la via del riscatto:

“Loro sono stati più squadra di noi, dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra e stare uniti. In questi periodi bisogna compattarci il più possibile per rialzarci subito.”

Parole da leader per compattare l’ambiente e ripartire immediatamente in vista dei prossimi impegni stagionali.