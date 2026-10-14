Napoli, presidio fisso delle forze dell’ordine a piazza Vanvitelli dopo il pestaggio al Vomero

Presidio fisso a piazza Vanvitelli
Il dispositivo prevede la presenza di un equipaggio composto, a rotazione, da personale delle forze dell’ordine, della polizia locale e della polizia metropolitana.
La decisione arriva dopo i gravi episodi verificatisi durante lo scorso fine settimana e punta a rafforzare la prevenzione dei reati in una delle zone più frequentate della città, caratterizzata dalla presenza di numerosi locali e attività commerciali.
Il provvedimento è stato adottato al termine di diverse riunioni di coordinamento interforze, durante le quali è emersa la necessità di intensificare i controlli sul territorio.
Le strade sotto controllo
Il nuovo presidio si inserisce in un piano di sicurezza più ampio. Già lo scorso 17 settembre, infatti, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva previsto l’istituzione di zone a vigilanza rafforzata nel quartiere.
Le aree interessate comprendono piazza Vanvitelli, piazza degli Artisti, l’area perimetrale del Parco Mascagna e le vie Bernini, Kaufmann, Ruoppolo, Piccini, Conca, Alvino e Merliani.
In queste zone è prevista una presenza coordinata delle forze dell’ordine, finalizzata a prevenire situazioni di rischio e consentire interventi tempestivi.
Divieti per soggetti pericolosi
Tra le disposizioni più stringenti figura il divieto di stazionamento nelle aree individuate per i soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, qualora mettano in atto comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti.
L’obiettivo dichiarato dalla Prefettura è impedire che tali condotte compromettano la libera fruizione degli spazi pubblici, rafforzando la sicurezza e la percezione di tranquillità nel quartiere.