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Napoli, presidio fisso delle forze dell’ordine a piazza Vanvitelli dopo il pestaggio al Vomero

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un presidio fisso interforze in piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero a Napoli, per rafforzare la sicurezza dopo il violento pestaggio di un uomo intervenuto per difendere le proprie figlie. È la misura disposta dal prefetto Michele di Bari, operativa dalla serata di martedì, con l’obiettivo di garantire maggiore tranquillità a residenti e commercianti.

Presidio fisso a piazza Vanvitelli

Il dispositivo prevede la presenza di un equipaggio composto, a rotazione, da personale delle forze dell’ordine, della polizia locale e della polizia metropolitana.

La decisione arriva dopo i gravi episodi verificatisi durante lo scorso fine settimana e punta a rafforzare la prevenzione dei reati in una delle zone più frequentate della città, caratterizzata dalla presenza di numerosi locali e attività commerciali.

Il provvedimento è stato adottato al termine di diverse riunioni di coordinamento interforze, durante le quali è emersa la necessità di intensificare i controlli sul territorio.

Le strade sotto controllo

Il nuovo presidio si inserisce in un piano di sicurezza più ampio. Già lo scorso 17 settembre, infatti, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva previsto l’istituzione di zone a vigilanza rafforzata nel quartiere.

Le aree interessate comprendono piazza Vanvitelli, piazza degli Artisti, l’area perimetrale del Parco Mascagna e le vie Bernini, Kaufmann, Ruoppolo, Piccini, Conca, Alvino e Merliani.

In queste zone è prevista una presenza coordinata delle forze dell’ordine, finalizzata a prevenire situazioni di rischio e consentire interventi tempestivi.

Divieti per soggetti pericolosi

Tra le disposizioni più stringenti figura il divieto di stazionamento nelle aree individuate per i soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, qualora mettano in atto comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti.

L’obiettivo dichiarato dalla Prefettura è impedire che tali condotte compromettano la libera fruizione degli spazi pubblici, rafforzando la sicurezza e la percezione di tranquillità nel quartiere.

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