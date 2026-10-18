Prima vittoria casalinga per la Juve Stabia: tris al Sudtirol dell’ex Lovisa

La Juve Stabia batte il Sudtirol con un netto 3-0 firmato da Sibilli, Di Nardo e Sandrucci; brutta sconfitta per gli ospiti, dal 59’ in 10 per l’espulsione diretta di Vasco Lopez.

La cronaca della partita

Per la prima azione degna di nota bisogna aspettare il minuto 25 quando Sibilli con un tiro pesca l’esterno della rete. A cavallo della mezz’ora due occasioni vespe prima con una punizione di Maistro e successivamente con una spaccata di Sibilli. In entrambi i casi il portiere Plizzari è vigile. Al 36′ tiro fuori di Maistro: bella la preparazione, meno bella la conclusione. Al 42′ passa la Juve Stabia con merito. Angolo battuto rasoterra e palla a Sibilli che insacca. Si va al riposo con le vespe in vantaggio.

Le vespe dilagano nella ripresa

Il secondo tempo inizia subito con Maistro che da buona posizione non riesce a battere Plizzari. La Juve Stabia è sfortunata quando nel giro di due minuti colpisce due legni con Artioli prima e Sibilli poi a cavallo tra il 51′ e il 52′. Al 58′ arriva la seconda svolta della partita. Lopes prima impegna Vukovic poi per un fallo di reazione su Bettella si colora di rosso. Girandola di cambi con Burnete e Mixtur in campo per Vasic e Okoro. Cambi anche per De Giorgio con Sandrucci e Battistella per Maistro e Kumi. Al 69′ ci prova anche Di Nardo ma la sfera non entra. Karic entra poi in campo per Artioli e al 72′ arriva il raddoppio con Di Nardo dopo gli sviluppi di un piazzato. Mixtur entrato da poco prova a riaprire la sfida con un tiro che termina alto. Entrano anche Candellone e Sana Ferdandes per Di Nardo e Sibilli. Al minuto 84 la Juve Stabia cala il tris con Sandrucci.

Le formazioni

Juve Stabia (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Kumi; Naistro, Di Nardo, Sibilli. A disposizione: Boer, Ricciardi, Baldi, Battistella, Patanè, Buglio, Piscopo, Karic, Candellone, Sandrucci, Fernandes, Gallea. Allenatore: Pietro De Giorgio. Sudtirol (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Stabile; Molina, Rispoli, Tronchin, Davi S.; Lopes, Vasic; Okoro. A disposizione: Ploner, Vadjunec, Veroli, Burnete, Anghelè, Pellini, Tait, Davi F., Mixtur, Brik, Schrott. Allenatore: Davide Possanzini.

Direttore di gara: Antonio Rapuano di Rimini Guardalinee: Francesco Luciani – Francesco Cortese Quarto uomo: Dario Acquafredda Var: Marco Piccinini Avar: Federico Dionisi