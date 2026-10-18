U.S. Angri 1927, rivoluzione in rosa: ufficiali le risoluzioni di Sorrentino, Ndiaye e Biason

Movimenti importanti in uscita per l’U.S. Angri 1927, che continua il percorso di profonda riorganizzazione del proprio organico. Il club grigiorosso ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con tre elementi della prima squadra: Luigi Sorrentino, Ndiogou Ndiaye e Carlos Biason.

Le motivazioni dell’addio e la nota societaria

Le tre separazioni — come evidenziato dalla società doriana — si inseriscono all’interno del piano di ristrutturazione della rosa avviato a seguito dei recenti avvicendamenti sulla guida tecnica della squadra. Un’operazione mirata a ridefinire le strategie tattiche e gli equilibri dello spogliatoio per affrontare con nuove motivazioni il prosieguo della stagione.

Attraverso la propria nota ufficiale, la dirigenza grigiorossa ha tenuto inoltre a precisare di aver provveduto al saldo integrale di tutte le spettanze economiche dovute ai tre tesserati, chiudendo ogni pendenza nel rispetto degli accordi precedentemente sottoscritti.

I ringraziamenti del club

Nel salutare i tre atleti, l’U.S. Angri 1927 ha espresso un sentito ringraziamento a Sorrentino, Ndiaye e Biason per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati durante il periodo di militanza in maglia grigiorossa, augurando loro il meglio per le future avventure personali e professionali.