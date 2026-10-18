Salernitana, occasione sprecata con la Scafatese . Nervosismo Cosmi

Ennesima occasione sprecata per la Salernitana di Cosmi per accorciare il gap di punti con la capolista Potenza . Il pareggio di ieri sera all’Arechi contro la Scafatese relega i granata a ben undici lunghezze dalla vetta della classifica e certo non rispecchia i propositi della società . Tra l’ altro lo stesso Cosmi , apparso ieri sera particolarmente agitato, rischia di essere messo seriamente in discussione e già si fanno i nomi di possibili successori .

La partita contro la Scafatese ha evidenziato ancora una volta una squadra dal doppio volto : abulica nel primo tempo, arrembante nella ripresa . Tuttavia, questa volta non è bastato l’aver ribaltato lo svantaggio iniziale .

La Salernitana viene schierata ancora una volta con la difesa a tre , viste le assenze di alcuni interpreti .Celiento viene affiancato da Pieraccini e Anastasio.. Il centrocampo a quattro prevede Tascone e Vitale, affiancati da Llano e da Villa sulle corsie laterali. In avanti Lescano, spalleggiato da D’Ursi e da Djamanca. I granata approcciano bene la gara , occupando in maniera costante la meta’ campo della Scatese. E, dopo dieci minuti, arriva la prima importante occasione goal con Djamanca che vede la conclusione da pochi passi respinta sul palo dal bravo Forte , autore di interventi decisivi e sicuramente tra i migliori in campo . Tuttavia, dopo due minuti circa, sono gli ospiti a passare in vantaggio con Proia, ben imbeccato al centro dell’area . Sulla sua conclusione di testa nulla può Galeotti. Inizia intanto a serpeggiare tensione e nervosismo tra le fila granata . Innumerevoli gli errori di imprecisione in mezzo al campo . Sulla panchina Cosmi si agita più del solito . È il solito copione: la Salernitana costruisce ma non raccoglie e viene punita al primo episodio. Anzi, rischia addirittura di incassare il secondo goal in un paio di occasioni .

Nella ripresa , come spesso accade , cambia l’inerzia della gara . Tascone e compagni trovano finalmente le giuste distanze e si rendono pericolosi . D’Ursi sfiora il pareggio ma Forte compie su di lui un intervento prodigioso. Il pareggio è comunque nell’aria e arriva al 53′ con Tascone su assist di Lescano . Pareggio assolutamente meritato . Tuttavia, i granata sanno di dover vincere a tutti i costi e continuano a spingere sull’acceleratore. Ed al 70’arriva la rete del sorpasso grazie allo stesso D’Ursi, ben imbeccato in verticale da Tascone, cresciuto a dismisura nella ripresa . Il diagonale dell’ex Sorrento non lascia scampo a D’Ursi , che realizza così la sua prima marcatura del campionato. Per i padroni di casa la partita sembra a quel punto mettersi in discesa ma , complice la stanchezza dei granata ed un paio di sostituzioni non proprio felici, gli ospiti trovano la forza di collezionare una serie di corner, l’ultimo dei quali praticamente regalato da un distratto Villa. E proprio in questa occasione su un’azione quasi rugbystica , e probabilmente viziata da un fallo di mano,la Scafatese trova la rete del 2-2 tra lo stupore e l’incredulita’ dei circa diecimila spettatori.

In sala stampa Cosmi ribadisce che, a suo dire, il risultato non ha rispecchiano l’andamento della gara e che si sono persi due punti in maniera banale. Il tecnico perugino è apparso particolarmente rammaricato e si è innervosito per le domande dei giornalisti presenti con momenti di tensione . L’episodio avrà probabilmente delle conseguenze, dal momento che in tarda serata si è riunita la dirigenza con Iervolino, Milan e Pagano . A breve potrebbero esserci novità.