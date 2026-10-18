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Colpo da novanta per la ASD Real Bacoli Sibilla,arriva Stefano Riccio

Gianluca Apicella
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Colpo da novanta per la ASD Real Bacoli Sibilla, che si assicura le prestazioni sportive del difensore centrale Stefano Riccio, regalando allo staff tecnico e alla piazza un elemento di assoluto valore e provata esperienza.

Nato a Napoli il 3 gennaio 1989, Riccio è un difensore centrale dal profilo tecnico e temperamentale di altissimo livello. Cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, il classe ’89 ha costruito negli anni una carriera straordinaria tra professionismo e campionati dilettantistici di vertice.

Tra i suoi successi più prestigiosi spicca la parentesi in Serie C1 con la Nocerina, maglia con cui ha conquistato uno storico campionato e la relativa Supercoppa di categoria. Sempre in C1 ha fatto la differenza con il Savoia, oltre all’esperienza in Serie C2 con l’Arzanese.

Un vero e proprio “re della categoria” anche in Serie D, dove ha vestito da protagonista maglie di piazze blasonate come Neapolis, Taranto, Turris, Bisceglie, Potenza, Francavilla, Frattese, Cavese e Gravina. Negli ultimi anni ha continuato a vincere e collezionare trofei (tra campionati di Eccellenza e Coppe Italia) militando in compagini di prima fascia come San Marzano, Ercolanese, Pompei e Puteolana.

Reduce da questa prima parte di stagione disputata con la maglia del Portici, Stefano Riccio arriva a Bacoli pronto a mettere a disposizione del gruppo tutta la sua grinta, il carisma e il suo innato senso della posizione. Un rinforzo di qualità e carattere per una retroguardia che acquista un vero e proprio “guerriero” per il prosieguo del campionato.

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