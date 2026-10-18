Colpo da novanta per la ASD Real Bacoli Sibilla,arriva Stefano Riccio

Colpo da novanta per la ASD Real Bacoli Sibilla, che si assicura le prestazioni sportive del difensore centrale Stefano Riccio, regalando allo staff tecnico e alla piazza un elemento di assoluto valore e provata esperienza.

Nato a Napoli il 3 gennaio 1989, Riccio è un difensore centrale dal profilo tecnico e temperamentale di altissimo livello. Cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, il classe ’89 ha costruito negli anni una carriera straordinaria tra professionismo e campionati dilettantistici di vertice.

Tra i suoi successi più prestigiosi spicca la parentesi in Serie C1 con la Nocerina, maglia con cui ha conquistato uno storico campionato e la relativa Supercoppa di categoria. Sempre in C1 ha fatto la differenza con il Savoia, oltre all’esperienza in Serie C2 con l’Arzanese.

Un vero e proprio “re della categoria” anche in Serie D, dove ha vestito da protagonista maglie di piazze blasonate come Neapolis, Taranto, Turris, Bisceglie, Potenza, Francavilla, Frattese, Cavese e Gravina. Negli ultimi anni ha continuato a vincere e collezionare trofei (tra campionati di Eccellenza e Coppe Italia) militando in compagini di prima fascia come San Marzano, Ercolanese, Pompei e Puteolana.

Reduce da questa prima parte di stagione disputata con la maglia del Portici, Stefano Riccio arriva a Bacoli pronto a mettere a disposizione del gruppo tutta la sua grinta, il carisma e il suo innato senso della posizione. Un rinforzo di qualità e carattere per una retroguardia che acquista un vero e proprio “guerriero” per il prosieguo del campionato.