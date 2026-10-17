Real Bacoli Sibilla, innesto tra i pali: ufficiale l’arrivo del portiere Cristian Marra

La ASD Real Bacoli Sibilla continua a muoversi con decisione sul mercato e rinforza il proprio reparto arretrato ufficializzando l’ingaggio del giovane portiere Cristian Marra.

Un profilo giovane ma già esperto

Nato a Napoli il 14 maggio 2006, Marra rappresenta un innesto di grande prospettiva che va ad arricchire il pacchetto dei portieri a disposizione dello staff tecnico. Nonostante la giovanissima età, il classe 2006 porta in dote un bagaglio di esperienza già significativo tra i grandi.

Cresciuto nel settore giovanile della Puteolana 1909, Marra si è affacciato giovanissimo nel panorama calcistico nazionale facendo il suo esordio in Serie D con la maglia del Termoli. Successivamente ha maturato importante minutaggio nel campionato di Eccellenza, vestendo le maglie di compagini blasonate come Sessana, Boys Caivanese e Battipagliese.

Nuova linfa per la porta della Sibilla

Dopo aver iniziato l’attuale stagione agonistica tra le fila del Salernum Baronissi, l’estremo difensore partenopeo ha scelto di abbracciare il progetto della Real Bacoli Sibilla.

Marra si distingue per doti atletiche, reattività e personalità tra i pali: qualità che permetteranno di alzare il livello di competizione interna nel reparto e offrire una valida risorsa tattica e d’esperienza per il prosieguo del campionato.