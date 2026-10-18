Palmese, rinforzo tra i pali: ufficiale l’ingaggio del portiere Francesco Pietro Marone

Un nuovo guardiano a difesa dei pali rossoneri. La U.S. Palmese 1914 ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Pietro Marone, portiere salernitano classe 1999, che entra da subito a far parte della prima squadra a disposizione dello staff tecnico per il proseguimento della stagione.

Esperienza e affidabilità: il profilo del nuovo portiere

Nato a Salerno il 10 marzo 1999, Marone è un estremo difensore reattivo e strutturato (182 cm di altezza) che porta in dote alla Palmese un bagaglio d’esperienza di prim’ordine per la categoria.

Formatosi nel settore giovanile della Salernitana, il portiere campano ha costruito una carriera solida indossando maglie di piazze blasonate del panorama calcistico italiano. Tra le sue esperienze spiccano le avventure con Paganese, Portici, FC Messina, Mantova, Sambenedettese e Aglianese, contesti nei quali ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista sia in Serie C che in Serie D.

Un innesto di spessore per il prosieguo del campionato

Con all’attivo un totale di 170 presenze ufficiali maturate tra campionati di terza e quarta serie e relative coppe nazionali, Marone garantisce affidabilità e leadership all’intero reparto difensivo.

Un acquisto strategico per il club rossonero, arrivato in un momento cruciale dell’annata sportiva per alzare il livello di competizione e garantire nuove risorse tecniche allo staff.

La società ha accolto il nuovo tesserato con un caloroso benvenuto nella famiglia della Palmese, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni personali e di squadra con la storica maglia rossonera.