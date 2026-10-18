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Colpo in retroguardia per l’Agropoli: tesserato l’esperto difensore Marco Pepe

Gianluca Apicella
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Innesto di grande esperienza e affidabilità per l’US Agropoli, che rinforza il proprio pacchetto arretrato assicurandosi le prestazioni del difensore Marco Pepe.

Un veterano per la categoria

Classe 1990, Pepe è un profilo di grande sostanza e profonda conoscenza del massimo campionato regionale. Nel corso della sua lunga carriera ha indossato maglie di piazze importanti del panorama dilettantistico campano, collezionando stagioni da protagonista in Eccellenza con club del calibro di Angri, Nola e Costa D’Amalfi, oltre a diverse altre esperienze di livello.

Esperienza e leadership al servizio del gruppo

Con il suo arrivo, la società cilentana aggiunge all’organico un elemento esperto, capace di portare carisma, senso della posizione e leadership all’interno dello spogliatoio e sul terreno di gioco per il prosieguo della stagione.

Nel dare il benvenuto al nuovo tesserato, l’US Agropoli ha rivolto a Marco Pepe i migliori auguri di buon lavoro per la sua nuova avventura con la maglia biancoazzurra.

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