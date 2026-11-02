Ribaltone alla Puteolana 1902: sollevato dall’incarico mister Salvatore Ambrosino, società al lavoro per il sostituto

Cambio al vertice della guida tecnica in casa Puteolana 1902. Attraverso una nota ufficiale, il club flegreo ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Salvatore Ambrosino.
Si interrompe così il rapporto con il tecnico, al quale la società ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per l’operato svolto durante la sua permanenza a Pozzuoli. Nel comunicato diffuso dal club viene sottolineato il valore del lavoro portato avanti da Ambrosino, non solo sul campo ma anche a livello societario: un contributo caratterizzato da grande professionalità, disponibilità e dedizione, che ha favorito sia la crescita del gruppo squadra sia lo sviluppo organizzativo e strutturale dell’intera realtà granata.
A mister Ambrosino vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutta la Puteolana 1902 per l’impegno profuso, unitamente ai migliori auguri per il prosieguo della carriera sia sul piano personale che su quello professionale.
Ore decisive per il nuovo allenatore
Archiviata la parentesi Ambrosino, in casa granata si guarda subito avanti. La dirigenza ha fatto sapere di essere già attivamente al lavoro per individuare il profilo più idoneo a guidare la squadra in questa delicata fase della stagione. L’ufficializzazione del nome del nuovo tecnico è attesa già nelle prossime ore, per consentire al gruppo di ritrovare rapidamente guida e stabilità in vista dei prossimi impegni ufficiali.