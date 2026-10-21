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Serie B, decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Vasco Lopes, stangata per Pagliuca

Gianluca Apicella
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Il Giudice Sportivo, a seguito delle gare valide per la 7ª giornata della Serie BKT, ha reso note le proprie decisioni disciplinari. Tra i provvedimenti principali figurano la squalifica per un turno dell’esterno del Südtirol Vasco Lopes e uno stop di ben tre giornate (con sanzione pecuniaria) per l’allenatore della Carrarese Guido Pagliuca.

Rosso contro la Juve Stabia: Vasco Lopes salta un turno

Per il Südtirol, la nota dolente riguarda Vasco Lopes. L’attaccante/esterno classe ’99 è stato punito con una giornata di squalifica in seguito all’espulsione rimediata nella sfida persa a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia.

Nel corso del match disputato allo Stadio Romeo Menti, Lopes ha visto sventolarsi in faccia il cartellino rosso al 59′ della ripresa, lasciando i suoi in inferiorità numerica in un momento chiave della gara. Un episodio che ha compromesso le speranze di rimonta degli altoatesini e che costringerà il calciatore a saltare il prossimo impegno casalingo di campionato contro la Sampdoria.

Stangata per Pagliuca: tre giornate e ammenda

Provvedimento decisamente più pesante per l’allenatore della Carrarese Guido Pagliuca. Il tecnico è stato sanzionato con tre giornate di squalifica e un’ammenda di 3.000 euro a causa di una veemente protesta nei confronti del direttore di gara.

Stando al comunicato ufficiale, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il tecnico ha continuato a mostrare un atteggiamento irrispettoso che ha portato il Giudice Sportivo ad applicare la linea dura. Pagliuca dovrà dunque seguire dalla tribuna le prossime tre uscite ufficiali della sua squadra.

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