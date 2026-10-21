Colpo in attacco per l’Albanova: ufficiale l’arrivo di Ndiogou Ndiaye

L’F.C. Albanova 1964 muove un importante tassello sul fronte calciomercato e rinforza il proprio reparto avanzato in vista della stagione 2026-2027. Il club biancazzurro ha infatti comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante senegalese Ndiogou Ndiaye.

Profilo ed esperienza al servizio dei biancazzurri

Classe 1997, reduce dall’ultima parentesi con la maglia dell’Angri, Ndiaye porta in dote alla rosa dell’Albanova un bagaglio di esperienza e carisma di primo livello. Il suo è un profilo ben noto nel panorama del calcio dilettantistico e interregionale, avendo collezionato numerose presenze in Serie D con maglie di prestigio come quelle di:

Massese

San Vittorio Notaresco

Real Aversa

Real Normanna

Acerrana

Avezzano

Nel corso della sua carriera, l’attaccante senegalese si è distinto anche come uomo-promozione, conquistando due campionati vinti: uno in Serie D con la Massese e l’altro nel torneo di Eccellenza con l’Acerrana.

Duttilità e peso offensivo per la stagione 2026-27

L’innesto di Ndiogou Ndiaye rappresenta un rinforzo di grande valore per lo scacchiere tattico dell’Albanova. Oltre alle sue doti fisiche e realizzative, il punto di forza del classe ’97 è la spiccata duttilità sul fronte d’attacco, elemento che consentirà allo staff tecnico di disporre di diverse soluzioni offensive a seconda dell’avversario.

Con questo colpo di mercato, la società biancazzurra conferma le proprie ambizioni, regalando ai tifosi un giocatore abituato a palcoscenici importanti e pronto a fare la differenza fin dalle prime uscite della nuova stagione.