HomeCalcio

Colpo in attacco per l’Albanova: ufficiale l’arrivo di Ndiogou Ndiaye

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

L’F.C. Albanova 1964 muove un importante tassello sul fronte calciomercato e rinforza il proprio reparto avanzato in vista della stagione 2026-2027. Il club biancazzurro ha infatti comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante senegalese Ndiogou Ndiaye.

Profilo ed esperienza al servizio dei biancazzurri

Classe 1997, reduce dall’ultima parentesi con la maglia dell’Angri, Ndiaye porta in dote alla rosa dell’Albanova un bagaglio di esperienza e carisma di primo livello. Il suo è un profilo ben noto nel panorama del calcio dilettantistico e interregionale, avendo collezionato numerose presenze in Serie D con maglie di prestigio come quelle di:

  • Massese

  • San Vittorio Notaresco

  • Real Aversa

  • Real Normanna

  • Acerrana

  • Avezzano

Nel corso della sua carriera, l’attaccante senegalese si è distinto anche come uomo-promozione, conquistando due campionati vinti: uno in Serie D con la Massese e l’altro nel torneo di Eccellenza con l’Acerrana.

Duttilità e peso offensivo per la stagione 2026-27

L’innesto di Ndiogou Ndiaye rappresenta un rinforzo di grande valore per lo scacchiere tattico dell’Albanova. Oltre alle sue doti fisiche e realizzative, il punto di forza del classe ’97 è la spiccata duttilità sul fronte d’attacco, elemento che consentirà allo staff tecnico di disporre di diverse soluzioni offensive a seconda dell’avversario.

Con questo colpo di mercato, la società biancazzurra conferma le proprie ambizioni, regalando ai tifosi un giocatore abituato a palcoscenici importanti e pronto a fare la differenza fin dalle prime uscite della nuova stagione.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Serie B, decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Vasco Lopes, stangata per Pagliuca
Articolo successivo
Mazzata per il PSG: Kvaratskhelia KO, crociato rotto e stagione già conclusa

LEGGI ANCHE

Basket

L’ORA DI RIZZETTA: “MI SENTO A CASA, VOGLIO COSE STORICHE”

Il Presidente del Napoli Basketball Matt Rizzetta, prima della ripartenza per l’America , dopo la visita al Santobono: 15 mesi a Napoli, il progetto...
Calcio

Riscossa Tricolore in Champions: Poker d’Assi per l’Italia con Inter, Napoli, Como e Roma!

Dalla notte incubo della scorsa giornata al trionfo totale: le quattro sorelle della Serie A calano un poker strepitoso nel terzo turno della fase...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA