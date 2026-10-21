Angri, intervento perfettamente riuscito per Mario Giannini: inizia il percorso di recupero

Arrivano notizie rassicuranti dall’infermeria per l’U.S. Angri 1927. Il club grigiorosso ha reso noto con un comunicato ufficiale che il calciatore Mario Giannini è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla destra.

L’operazione, resasi necessaria per risolvere il problema articolare che affliggeva l’atleta, è stata eseguita dal dott. Gennaro Esposito presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli ed è perfettamente riuscita.

I tempi di recupero e l’affetto della società

Per l’elemento grigiorosso si apre ora la fase di riabilitazione. Come specificato dalla società doriana, i tempi necessari per il pieno rientro in campo saranno valutati nei prossimi giorni e monitorati costantemente in base all’evoluzione del quadro clinico del calciatore.

Immediato e caloroso è stato il messaggio di vicinanza espresso da tutto l’ambiente angrese: la società, la dirigenza, lo staff tecnico e l’intero gruppo squadra si sono stretti attorno a Mario Giannini, augurandogli una pronta, rapida e completa guarigione per rivederlo quanto prima a lottare sul terreno di gioco.