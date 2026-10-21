Castellammare, Vicinanza ricorre al TAR contro lo scioglimento

Luigi Vicinanza, ex sindaco di Castellammare di Stabia, ha presentato ricorso al TAR contro lo scioglimento dell’amministrazione comunale per presunte infiltrazioni camorristiche. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex primo cittadino attraverso un post pubblicato su Facebook, nel quale ha spiegato le ragioni della sua decisione e annunciato una conferenza stampa per sabato 24 ottobre.

Vicinanza sarà assistito dall’avvocato Riccardo Marone nel procedimento avviato per contestare lo scioglimento dell’amministrazione che ha guidato negli ultimi due anni.

Le ragioni del ricorso

Nel suo messaggio, l’ex sindaco rivendica la necessità di tutelare la propria reputazione e quella delle persone che hanno condiviso con lui l’esperienza amministrativa.

«È mio dovere difendere l’onorabilità e la reputazione mia personale e di chi insieme a me ha contribuito a governare la nostra città in questi due anni», scrive Vicinanza.

La decisione, secondo quanto dichiarato dall’ex primo cittadino, non riguarda soltanto la sua posizione personale, ma anche l’immagine della città.

La difesa della città

Vicinanza sottolinea infatti di voler difendere la dignità di Castellammare di Stabia e dei suoi abitanti, distinguendo la cittadinanza dalla criminalità organizzata.

Nel post parla della «stragrande maggioranza dei suoi abitanti, persone perbene vittime e non complici di una camorra che opprime la città da cinquant’anni».

Una presa di posizione con cui l’ex sindaco intende ribadire la propria distanza dalle infiltrazioni camorristiche contestate nell’ambito dello scioglimento dell’amministrazione.

Conferenza stampa il 24 ottobre

Per illustrare nel dettaglio le motivazioni del ricorso, Luigi Vicinanza ha convocato una conferenza stampa per sabato 24 ottobre, alle ore 10:30.

L’incontro si terrà presso il Circolo Internazionale (ex Nautilus), nella Villa Comunale di Castellammare di Stabia.

Sarà questa l’occasione in cui l’ex sindaco approfondirà pubblicamente le ragioni della sua iniziativa giudiziaria contro il provvedimento di scioglimento.