Mazzata per il PSG: Kvaratskhelia KO, crociato rotto e stagione già conclusa

Una bruttissima notizia scuote il Paris Saint-Germain e il calcio europeo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Khvicha Kvaratskhelia hanno confermato il peggiore dei sospetti: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Un infortunio gravissimo che costringerà l’attaccante georgiano all’intervento chirurgico di ricostruzione e a un lungo stop, stimato tra i 6 e gli 8 mesi. Per l’ex stella del Napoli, la stagione con la maglia del PSG è da considerarsi ufficialmente conclusa.

Una tegola pesantissima per i parigini

L’assenza di Kvaratskhelia rappresenta un colpo durissimo per le ambizioni del club parigino, sia in Ligue 1 che in Champions League. Il talento classe 2001 si era subito imposto come uno degli elementi chiave dell’attacco, capace di fare la differenza con i suoi dribbling, le sue accelerazioni e la sua imprevedibilità negli ultimi trenta metri.

Ora lo staff tecnico parigino dovrà correre ai ripari e riorganizzare il reparto offensivo per sopperire all’assenza di uno dei suoi uomini di maggior classe e impatto tattico.

Odata di affetto sui social: “Tornerai più forte”

Appena appresa la notizia, il mondo del calcio si è stretto attorno al talento georgiano. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento giunti dai compagni di squadra del PSG, dai tifosi parigini e dai suoi vecchi sostenitori: “Bon courage Khvicha, tornerai più forte di prima”.