Ruba una e-bike a Piano di Sorrento, arrestato sulla Circumvesuviana a Vico Equense

Un furto di una bicicletta elettrica a Piano di Sorrento si è concluso con un arresto a bordo di un treno della Circumvesuviana. I carabinieri di Vico Equense hanno individuato un uomo di 51 anni che viaggiava con la e-bike sottratta poco prima. Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario.

Il furto della bicicletta

L’episodio ha avuto inizio a Piano di Sorrento, dove un uomo si è impossessato di una bicicletta elettrica.

Il proprietario, accortosi del furto, ha immediatamente chiesto aiuto al 112, facendo scattare l’intervento dei carabinieri.

I militari della stazione di Piano di Sorrento, ipotizzando che il responsabile potesse utilizzare il treno per allontanarsi, hanno contattato i colleghi di Vico Equense.

Individuato sulla Circumvesuviana

Le ricerche si sono concentrate anche sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana, utilizzate dai carabinieri per ricostruire gli spostamenti del sospettato.

I militari sono quindi saliti a bordo di un convoglio della Circumvesuviana, dove hanno individuato il 51enne in possesso della bicicletta rubata.

L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Bicicletta restituita al proprietario

L’intervento dei carabinieri ha consentito di recuperare la e-bike, successivamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Il 51enne si trova ora in attesa di giudizio. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.