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Sorrento, paura a Corso Italia: uomo colpito da vetro, indagini in corso

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Momenti di paura nella notte a Sorrento, dove il titolare di una gelateria di Corso Italia è rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito da un vetro precipitato dall’alto. L’uomo, 65 anni, è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Il vetro caduto dall’alto

L’episodio si è verificato mentre il commerciante si trovava all’esterno della propria attività.

Secondo una prima ricostruzione, il vetro sarebbe precipitato dal secondo piano di un appartamento disabitato situato nello stesso stabile, colpendo il 65enne alla testa.

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta.

Soccorsi e accertamenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sorrento, chiamati a ricostruire quanto accaduto.

Il titolare della gelateria è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo gli accertamenti sanitari, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Interviene anche il Comune

Presso lo stabile è intervenuto anche il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Sorrento, incaricato di effettuare gli accertamenti del caso.

Le verifiche serviranno a chiarire le circostanze dell’episodio che ha provocato il ferimento del commerciante.

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