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Nuovo innesto a centrocampo per l’Albanova: ufficiale l’ingaggio di Massimo Granato

Gianluca Apicella
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Prosegue a ritmo serrato la campagna di rafforzamento dell’F.C. Albanova 1964 in vista della stagione 2026-2027. Dopo l’attacco, la società biancazzurra puntella con decisione la mediana annunciando ufficialmente l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Massimo Granato.

Gioventù, corsa e mentalità vincente

Classe 2002, Granato si presenta ai suoi nuovi tifosi come un profilo dinamico e di grande prospettiva, pur potendo già vantare una bacheca ricca di successi nonostante la giovane età.

Reduce dall’ultima parentesi tra le fila dei Rangers Qualiano, la nuova mezzala biancazzurra ha già dimostrato una spiccata propensione alla vittoria nei tornei regionali, conquistando ben tre campionati di Promozione con le maglie di:

  • Castel Volturno

  • Bacoli

  • Sessana

A completare un bagaglio d’esperienza già importante per la categoria figurano anche le avventure con club storici del panorama campano come Giugliano e Mondragone.

Un tassello fondamentale per la mediana biancazzurra

L’arrivo di Massimo Granato garantisce al reparto mediano dell’Albanova non solo atletismo, tempi d’inserimento e qualità tattica, ma anche quella mentalità vincente indispensabile per affrontare con ambizione il prossimo campionato.

Con questo ulteriore acquisto, la dirigenza regala allo staff tecnico una risorsa preziosa per costruire un centrocampo completo, affamato e pronto a lottare su ogni pallone.

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