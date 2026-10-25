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Siracusa Calcio, pareggio interno. Finale di gara infuocato con danni alla porta dello spogliatoio

Gabriele Midolo
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SIRACUSA CALCIO – Pareggio interno contro il Trapani dopo un finale di gara infuocato. Parapiglia all’interno del tunnel degli spogliatoi e porta dello spogliatoio danneggiata

Il Siracusa Calcio non va oltre il pareggio contro il Trapani. Nonostante il goal di Guida e la gara amministrata con serenità, senza mai essere realmente impensieriti dalla formazione ospite, la situazione degenera nella seconda frazione di gioco, dopo l’assegnazione di un presunto rigore da parte del direttore di gara realizzato poi da Jallow con un’esultanza di squadra non priva di eccessi verso il settore della “Curva Anna” semi deserto (a causa della protesta verso la dirigenza), che ha acceso gli animi, infatti non sono mancati i cartellini gialli.

Al termine dei tempi regolamentari il nervosismo era palpabile nell’aria con discussioni accese anche all’interno del tunnel. Poi la scoperta, il danneggiamento di una porta all’interno dello spogliatoio ospite. Il presidente Ricci e Graziano Strano insieme al capitano del Trapani Tejio si sono incontrati per un chiarimento e la promessa del Club Manager di riparare i danni commessi, insieme alle scuse per quanto accaduto.

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