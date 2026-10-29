Siracusa e Avola, il comunicato congiunto

SIRACUSA CALCIO – Comunicato congiunto con il Calcio Avola in vista della gara di domenica 1 Novembre che si giocherà allo stadio “Meno Di Pasquale” di Avola

“Siracusa Calcio 1924 e Calcio Avola 1949 desiderano invitare i rispettivi sostenitori a mantenere un atteggiamento improntato ai valori dello sport in vista della partita di domenica allo stadio Meno Di Pasquale di Avola, valida per il campionato di Serie D, girone I.

Le due società, legate da ottimi rapporti, intendono accompagnare l’attesa di questo incontro – che in Serie D manca da oltre 50 anni – con la massima collaborazione, esortando l’ambiente a mantenere toni sereni già nei giorni che precedono la partita, evitando provocazioni e polemiche, e a sostenere le proprie squadre nel rispetto degli avversari, dei luoghi e di tutti gli addetti ai lavori nel giorno della stessa.

Tifare la propria squadra del cuore allo stadio è un diritto per ogni sostenitore. Farlo in un clima di correttezza sportiva può fare la differenza.”

Dal prepartita fino al termine della manifestazione, l’obiettivo comune è che tutto si possa svolgere regolarmente, in un clima di collaborazione e unità, e che la sfida resti unicamente sul campo.

L’augurio, insieme con le autorità competenti per lo svolgimento della partita, è che la giornata di domenica possa essere da esempio per chi quotidianamente vive lo sport e il calcio.”