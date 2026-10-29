Gambero Rosso 2027, Casolaro premia due protagonisti della ristorazione

Due riconoscimenti dedicati all’eccellenza dell’accoglienza e all’innovazione nel mondo della pizza. Casolaro Hotellerie, azienda partenopea specializzata nelle forniture per la ristorazione, ha consegnato due premi speciali in occasione della presentazione delle guide Gambero Rosso 2027, celebrando la professionalità di sala e le nuove proposte della ristorazione italiana.

La premiazione si è svolta lunedì 26 ottobre a Roma, presso il Convention Center La Nuvola, nell’anno del quarantesimo anniversario di Gambero Rosso.

I due premi speciali

Il riconoscimento Miglior Ospitalità della Guida Ristoranti d’Italia 2027 è stato assegnato a Michela Scarello, responsabile di sala e cantina del ristorante Agli Amici dal 1887, storica realtà dell’alta cucina friulana con sede a Udine.

Il premio Novità dell’Anno della Guida Pizzerie d’Italia 2027 è andato invece a DaV CANTALUPA, bistrot casual dining della famiglia Cerea a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

A ritirare il riconoscimento è stato Alessio Rovetta.

A consegnare i premi sono stati Maria Vittoria Casolaro, responsabile della divisione eventi, e Cristiano Casolaro, responsabile dell’ufficio acquisti dell’azienda.

Entrambe le realtà premiate hanno ricevuto un piatto commemorativo e una fornitura di calici, che sarà spedita direttamente alle rispettive sedi.

Il valore dell’ospitalità

La scelta di premiare il servizio di sala sottolinea l’importanza crescente dell’accoglienza nell’esperienza gastronomica.

Oggi il personale di sala non si limita a servire le portate, ma contribuisce a raccontare la cucina, valorizzare i prodotti e costruire un rapporto con gli ospiti.

«Il servizio di sala è cambiato insieme alle aspettative dei clienti. Oggi chi lavora in questo ambito deve saper raccontare ciò che viene proposto, conoscere il lavoro della cucina e contribuire a creare un’esperienza che abbia una propria impronta», spiega Maria Vittoria Casolaro.

Una professionalità che, secondo la responsabile della divisione eventi, richiede preparazione, capacità organizzativa e attenzione alle esigenze della clientela.

L’innovazione nel mondo pizza

Il riconoscimento dedicato alla novità dell’anno evidenzia invece l’evoluzione del settore della pizza, sempre più caratterizzato dalla ricerca sugli impasti, dalla selezione delle materie prime e dalla definizione di nuove formule di ristorazione.

Per Cristiano Casolaro, la capacità di distinguersi non dipende soltanto dall’introduzione di prodotti originali, ma dalla costruzione di un progetto coerente.

«La ricerca sugli impasti e sulle materie prime si accompagna alla costruzione di una precisa visione imprenditoriale: ogni scelta concorre a definire ciò che rende una pizzeria unica, in un mercato sempre più competitivo», osserva.

L’innovazione diventa quindi il risultato di un percorso che coinvolge il prodotto, le tecniche di preparazione e l’identità complessiva del locale.

La tavola racconta l’identità

La partecipazione alle premiazioni di Gambero Rosso rappresenta per Casolaro Hotellerie anche un’occasione per ribadire il ruolo della mise en place nella ristorazione contemporanea.

Con una storia di oltre 150 anni nel settore dell’ospitalità, l’azienda considera piatti, bicchieri, materiali e decorazioni elementi capaci di contribuire all’identità di un ristorante o di una pizzeria.

Un ambito nel quale Casolaro vanta oltre 60 anni di esperienza nella personalizzazione della porcellana, attraverso progetti su misura, un reparto grafico specializzato e tecnologie dedicate, tra cui un forno a tunnel per la decorazione sottosmalto.

L’obiettivo è offrire ai professionisti strumenti per rendere riconoscibile la propria proposta gastronomica anche attraverso l’allestimento della tavola.

Dall’accoglienza alla pizza, i premi consegnati a Roma raccontano così due aspetti di un settore in continua trasformazione, nel quale qualità del servizio, ricerca e identità del locale contribuiscono a definire l’esperienza del cliente.