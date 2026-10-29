Maratona di New York: un pettorale per due

Ci sono corse che si affrontano con le gambe e altre che si percorrono con il cuore. Quella che porterà Rosa alla Maratona di New York, il prossimo 1° novembre, appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Perché questa non è soltanto la storia di una donna pronta ad affrontare i 42,195 chilometri della maratona più famosa del mondo, ma il racconto di un amore che continua a vivere oltre il dolore e ogni confine.

Nella suggestiva cornice della Grande Mela, tra decine di migliaia di atleti e spettatori provenienti da ogni angolo del pianeta, Rosa correrà idealmente insieme a sua figlia Marina, strappata troppo presto alla vita da una grave patologia.

Il suo obiettivo non sarà il cronometro, né il risultato agonistico, ma mantenere viva una promessa: portarla con sé, passo dopo passo, lungo quelle strade che avevano sempre sognato di percorrere insieme.

Due vite in una sola melodia

Prima che la malattia sconvolgesse ogni piano, la vita delle due donne era intessuta di complicità, affetto e passioni condivise.

Rosa gestiva la sua boutique, mentre Marina lavorava con dedizione come terapista ABA ed era animata da un grande talento per il canto. La mamma era la sua prima sostenitrice, la sua fan numero uno.

Più che madre e figlia, erano due amiche inseparabili.

Poi è arrivata la malattia, con il suo carico di sofferenza. La vita di Rosa si è divisa tra il lavoro e le lunghe giornate trascorse in ospedale, fino al dolore più grande: quello di una madre costretta a sopravvivere alla propria figlia.

Quel sogno chiamato New York

Tra i desideri condivisi da entrambe ce n’era uno che ritornava spesso nei loro discorsi: partire insieme per New York, da sole, come due grandi amiche in vacanza.

Un viaggio sognato e desiderato, che la vita non ha concesso loro di realizzare.

Oggi quel sogno ha assunto una forma nuova: è diventato una missione, un modo per trasformare il ricordo in una presenza viva, capace di sostenere Rosa a ogni chilometro.

La promessa: niente ci divide

Il prossimo 1° novembre, quando Rosa si presenterà sulla linea di partenza, ogni falcata avrà un significato profondo.

«Correrò idealmente tenendoti tra le mie braccia per tutti i 42 chilometri», è la promessa che le fa da guida.

Ogni respiro sarà dedicato a lei, ogni chilometro un dialogo silenzioso, ogni metro un modo per avvertirne la vicinanza.

E quando finalmente taglierà il traguardo, Rosa alzerà le braccia e gli occhi al cielo per gridare il nome di Marina.

Non sarà soltanto la fine di una corsa, ma il compimento simbolico di un sogno immenso vissuto insieme.

Perché ci sono legami che superano il tempo e l’assenza.

A New York, Rosa correrà per due: un solo pettorale, ma due cuori che battono allo stesso ritmo.

E mentre supererà il traguardo tra la folla in festa, non ci sarà spazio per la tristezza, ma solo per la luce di un sorriso condiviso: perché ogni passo verso la meta sarà una nota di gioia cantata a due voci, il trionfo meraviglioso di un amore che niente potrà mai fermare.