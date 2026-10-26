Trapani Calcio, il comunicato sugli accadimenti avvenuti nella gara con il Siracusa

TRAPANI CALCIO – Il Trapani Calcio prende posizione con un comunicato ufficiale dopo i fatti avvenuti ieri durante e nel post gara con il Siracusa Calcio allo stadio “De Simone”

COMUNICATO UFFICIALE: Fc Trapani, come precisato ieri dal Presidente Valerio Antonini, respinge con fermezza quanto ricostruito da alcuni organi di informazione riguardo ai fatti accaduti nell’immediatezza della conclusione della partita fra il Siracusa e il Trapani. Certe ricostruzioni dimostrano che alla reale cronaca degli accadimenti, vengono anteposte ricostruzioni di parte o di comodo, degne più da rappresentanti di tifoseria anziché da professionisti dell’informazione. Il gesto con cui un nostro giocatore allontana con decisione un avversario e da cui nasce un parapiglia viene fatto passare per gesto violento (schiaffo in questo caso) con tanto di divulgazione video. Riguardo la porta della segreteria, la Società si è scusata nell’immediatezza del fatto, anche se c’è da sottolineare che la consistenza strutturale della porta, non richiedeva uno spropositato uso di forza.

L’Fc Trapani ha sempre condannato ogni forma di violenza e continuerà a farlo anche nel caso in cui a rendersi protagonisti dovessero essere i propri tesserati, ma non subirà MAI passivamente ricostruzioni di parte per lo più fantasiose e degne di essere rispedite al mittente.