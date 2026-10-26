Napoli arriva la squalifica per Allegri

La notizia era nell’ aria visto il finale rovente di Napoli vs Roma. Massimiliano Allegri espulso nel finale di gara ” Al Maradona” ha ricevuto il verdetto ossia la squalifica. Per l’ex allenatore del Milan però sono due le partite che il tecnico di Livorno salterà e dunque l’allenatore azzurro dovrà guardare dalla tribuna la doppia trasferta azzurra. Monza Napoli e soprattutto la trasferta di Torino contro la Juventus perde un grande protagonista in campo o meglio in panchina.

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