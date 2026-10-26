HomeCalcio

Napoli arriva la squalifica per Allegri

Gianluca Apicella
Massimiliano Allegri tecnico del Napoli
Massimiliano Allegri tecnico del Napoli
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

La notizia era nell’ aria visto il finale rovente di Napoli vs Roma. Massimiliano Allegri espulso nel finale di gara ” Al Maradona” ha ricevuto il verdetto ossia la squalifica. Per l’ex allenatore del Milan però sono due le partite che il tecnico di Livorno salterà e dunque l’allenatore azzurro dovrà guardare dalla tribuna la doppia trasferta azzurra. Monza Napoli e soprattutto la trasferta di Torino contro la Juventus perde un grande protagonista in campo o meglio in panchina.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Terremoto a Pozzuoli, scossa di magnitudo 2.3 ai Girolomini
Articolo successivo
Juve Stabia Hellas Verona la prevendita

LEGGI ANCHE

Napoli Città

Legambiente boccia Napoli: in difficoltà le città campane

Napoli è ultima in Italia per performance ambientali urbane. Il capoluogo campano occupa il 106° posto su 106 città nella classifica di Ecosistema Urbano...
Napoli Città

Napoli, chiude per due notti l’ingresso di Capodichino

Disagi alla circolazione in vista per gli automobilisti che devono raggiungere l'autostrada A1 Milano-Napoli. L'ingresso di Capodichino, sulla D02 Diramazione Capodichino, resterà chiuso per...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA