Terremoto a Pozzuoli, scossa di magnitudo 2.3 ai Girolomini

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata a Pozzuoli intorno alle 11:44. L’evento sismico ha avuto epicentro nella zona dei Girolomini, a una profondità di circa 1,5 chilometri.

Il movimento tellurico si inserisce in una serie di scosse che stanno interessando l’area puteolana nel corso delle ultime ore.

Altre scosse nell’area puteolana

Oltre al terremoto delle 11:44, sono stati registrati diversi altri eventi sismici nella zona di Pozzuoli, tutti di intensità inferiore rispetto alla scossa di magnitudo 2.3.

L’attività sismica continua dunque a interessare il territorio dei Campi Flegrei, dove si susseguono movimenti tellurici di diversa intensità.

Al momento non sono state fornite informazioni su eventuali danni a persone o edifici.