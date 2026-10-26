Sciopero ANM a Napoli il 30 ottobre: orari e corse garantite

Venerdì 30 ottobre 2026 si annuncia una giornata di possibili disagi per chi utilizza i mezzi pubblici a Napoli. ANM ha comunicato l’adesione dell’organizzazione sindacale USB allo sciopero generale di 24 ore, che potrebbe comportare interruzioni del servizio di autobus, tram, filobus, metropolitane e funicolari.
La mobilitazione inizierà alle 3:01 di venerdì 30 ottobre e terminerà alle 3:00 di sabato 31 ottobre. Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia, con orari differenti a seconda del mezzo di trasporto.
Autobus, tram e filobus
Per le linee di superficie, che comprendono autobus, tram e filobus, il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:
Dalle 5:30 alle 8:30.
Dalle 17:00 alle 20:00.
ANM precisa che le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà circa 30 minuti dopo la sua conclusione.
Metro Linea 1: gli orari
Per la Linea 1 della metropolitana di Napoli, ANM ha comunicato gli orari delle corse previste nelle fasce di garanzia.
|Da Piscinola
|Da Centro Direzionale
|Prima corsa mattutina
|6:30
|7:13
|Ultima corsa mattutina
|9:10
|9:16
|Prima corsa pomeridiana
|17:03
|17:46
|Ultima corsa serale
|19:44
|19:38
I passeggeri dovranno quindi tenere conto della possibile sospensione della circolazione tra le fasce garantite.
Metro Linea 6: le corse
Anche la Linea 6 potrebbe subire interruzioni nel corso della giornata.
|Da Mostra
|Da Municipio
|Ultima corsa mattutina
|9:10
|9:10
|Prima corsa pomeridiana
|17:10
|17:30
|Ultima corsa serale
|19:50
|19:50
Funicolari: servizio garantito
Per le funicolari di Napoli, l’ultima corsa mattutina garantita è prevista alle 9:20.
Il servizio riprenderà nel pomeriggio con la prima corsa delle 17:00, mentre l’ultima partenza serale garantita sarà effettuata alle 19:50.
Stop ai prolungamenti notturni
Lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche sugli spostamenti serali.
ANM ha infatti comunicato che, in caso di adesione alla mobilitazione, non saranno effettuati i prolungamenti notturni delle metropolitane e delle funicolari.
Per chi deve spostarsi a Napoli venerdì 30 ottobre, sarà quindi importante organizzare i propri viaggi tenendo conto delle fasce di garanzia e delle possibili sospensioni del servizio.