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Sciopero ANM a Napoli il 30 ottobre: orari e corse garantite

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Venerdì 30 ottobre 2026 si annuncia una giornata di possibili disagi per chi utilizza i mezzi pubblici a Napoli. ANM ha comunicato l’adesione dell’organizzazione sindacale USB allo sciopero generale di 24 ore, che potrebbe comportare interruzioni del servizio di autobus, tram, filobus, metropolitane e funicolari.

La mobilitazione inizierà alle 3:01 di venerdì 30 ottobre e terminerà alle 3:00 di sabato 31 ottobre. Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia, con orari differenti a seconda del mezzo di trasporto.

Autobus, tram e filobus

Per le linee di superficie, che comprendono autobus, tram e filobus, il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

  • Dalle 5:30 alle 8:30.

  • Dalle 17:00 alle 20:00.

ANM precisa che le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà circa 30 minuti dopo la sua conclusione.

Metro Linea 1: gli orari

Per la Linea 1 della metropolitana di Napoli, ANM ha comunicato gli orari delle corse previste nelle fasce di garanzia.

Da PiscinolaDa Centro Direzionale
Prima corsa mattutina6:307:13
Ultima corsa mattutina9:109:16
Prima corsa pomeridiana17:0317:46
Ultima corsa serale19:4419:38

I passeggeri dovranno quindi tenere conto della possibile sospensione della circolazione tra le fasce garantite.

Metro Linea 6: le corse

Anche la Linea 6 potrebbe subire interruzioni nel corso della giornata.

Da MostraDa Municipio
Ultima corsa mattutina9:109:10
Prima corsa pomeridiana17:1017:30
Ultima corsa serale19:5019:50

Funicolari: servizio garantito

Per le funicolari di Napoli, l’ultima corsa mattutina garantita è prevista alle 9:20.

Il servizio riprenderà nel pomeriggio con la prima corsa delle 17:00, mentre l’ultima partenza serale garantita sarà effettuata alle 19:50.

Stop ai prolungamenti notturni

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze anche sugli spostamenti serali.

ANM ha infatti comunicato che, in caso di adesione alla mobilitazione, non saranno effettuati i prolungamenti notturni delle metropolitane e delle funicolari.

Per chi deve spostarsi a Napoli venerdì 30 ottobre, sarà quindi importante organizzare i propri viaggi tenendo conto delle fasce di garanzia e delle possibili sospensioni del servizio.

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