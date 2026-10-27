Calciomercato Ercolanese arriva Simone Siciliano

La SSC Ercolanese 1924 muove un importante passo sul mercato per rafforzare la propria rosa in vista del prosieguo della stagione. La società granata ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Simone Siciliano.

Profilo e carriera: duttilità ed esperienza al servizio dei granata

Nato nel 1999, Siciliano è un difensore eclettico e tatticamente prezioso: la sua collocazione naturale è quella di terzino sinistro, ma all’occorrenza sa disimpegnarsi con grande efficacia anche al centro del reparto arretrato.

Cresciuto nei settori giovanili di club di primo piano come Spezia, Salernitana e Avellino, il neo-tesserato granata ha costruito una solida carriera affrontando palcoscenici probanti del calcio nazionale. Nel suo curriculum figurano infatti esperienze significative con le maglie di:

Sarnese

Agropoli

Gladiator

Orvietana

Brindisi

Sora

Tappe che gli hanno permesso di sviluppare un bagaglio tecnico e agonistico di primo livello. Curiosamente, Siciliano non ha mai disputato il campionato di Eccellenza: quella con l’Ercolanese rappresenta dunque la sua prima storica avventura in questa categoria.

Un segnale chiaro da parte della società

L’operazione conferma l’attenzione e la prontezza della dirigenza dell’Ercolanese sul mercato, sempre vigile nel cogliere le migliori opportunità per dotare lo staff tecnico di soluzioni funzionali e competitive per centrare gli obiettivi stagionali.

Il club ha rivolto il proprio benvenuto al nuovo arrivato tramite la nota ufficiale:

“La SSC Ercolanese 1924 dà il benvenuto a Simone Siciliano e gli augura buon lavoro con la maglia granata.”