Castellammare, trovati sei scooter rubati in un capanno

Sei scooter rubati sono stati recuperati dai carabinieri a Castellammare di Stabia e restituiti ai legittimi proprietari. Il ritrovamento è avvenuto durante la notte in via San Benedetto, all’interno di un’area dismessa dove i mezzi erano stati nascosti in un capanno rurale.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai furti di veicoli e al fenomeno dei cosiddetti “cavalli di ritorno”.

Il ritrovamento in via San Benedetto

A individuare il nascondiglio sono stati i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, impegnati nei controlli sul territorio.

Durante l’intervento, i militari hanno scoperto sei ciclomotori, tutti risultati rubati nel corso della stessa notte.

I veicoli erano custoditi in un capanno rurale situato all’interno di un’area dismessa di via San Benedetto.

Scooter restituiti ai proprietari

Il tempestivo ritrovamento ha consentito ai carabinieri di recuperare tutti e sei i mezzi e riconsegnarli ai rispettivi proprietari.

L’intervento si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto dei furti di scooter, con particolare attenzione al fenomeno dei “cavalli di ritorno”, attraverso il quale viene richiesto denaro per ottenere la restituzione di un veicolo rubato.

Indagini ancora in corso

Le indagini proseguono per individuare i responsabili dei furti e chiarire chi abbia utilizzato il capanno rurale come nascondiglio.

Al momento non sono state comunicate ulteriori informazioni sulle persone eventualmente coinvolte.