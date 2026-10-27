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Sant’Antonio Abate, rinforzo d’attacco: ufficiale l’arrivo di Bacio Terracino

Gianluca Apicella
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L’ASD Sant’Antonio Abate piazza un innesto di grande esperienza e qualità per il proprio reparto offensivo. La società giallorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Antonio Bacio Terracino, attaccante classe 1992 proveniente dall’ASD Castelpoto.

Giocatore dotato di ottima tecnica individuale e versatilità negli ultimi trenta metri, Bacio Terracino porta in dote una lunga traiettoria calcistica vissuta tra i campionati di Serie C, Serie D ed Eccellenza. Il suo arrivo garantisce all’organico giallorosso nuova incisività sulle corsie esterne e nel pacchetto d’attacco.

La società ha accolto con entusiasmo il nuovo tesserato sui propri canali ufficiali:

“L’ASD Sant’Antonio Abate dà il benvenuto ad Antonio Bacio Terracino, attaccante classe 1992, proveniente dall’ASD Castelpoto. Benvenuto in giallorosso, Antonio!”

L’attaccante si aggrega da subito al gruppo ed è pronto a mettere la propria esperienza a disposizione dello staff tecnico e dei compagni di squadra per il prosieguo della stagione.

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