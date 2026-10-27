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Calciomercato Stabia City: salutano in cinque, ecco le uscite ufficiali

Gianluca Apicella
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Movimenti di calciomercato e restyling dell’organico in casa Stabia City. La società gialloblù ha reso nota la conclusione del rapporto lavorativo con cinque elementi del gruppo prima squadra.

I calciatori che salutano il club e non faranno più parte della rosa sono:

  • Michele Mosca

  • Stefano Costantino

  • Fortunato Carbone

  • Domenico Pisani

  • Luigi Pagliuca

La dirigenza dello Stabia City ha espresso profonda gratitudine verso gli ormai ex tesserati, pubblicando una nota di commiato per sottolineare la professionalità e la dedizione dimostrate sul campo:

“La società Stabia City intende ringraziare i giocatori Michele Mosca, Stefano Costantino, Fortunato Carbone, Domenico Pisani e Luigi Pagliuca per il loro impegno profuso in questi mesi di stagione. A loro auguriamo le migliori fortune sia professionali che personali.”

Con queste cinque operazioni in uscita si apre ufficialmente una nuova fase di  riassetto per lo Stabia City, che nelle prossime ore si muoverà sul mercato per puntellare la rosa e compensare le uscite

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