Napoli, auto si ribalta in Corso Vittorio Emanuele

Un’auto si è ribaltata in Corso Vittorio Emanuele, a Napoli, nella giornata di oggi, martedì 27 ottobre. Un nuovo incidente stradale lungo l’importante arteria cittadina, dove poche settimane fa si era verificato un episodio simile.
Al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni del conducente e degli eventuali passeggeri.
Dinamica ancora da chiarire
Restano da accertare le circostanze che hanno provocato il ribaltamento della vettura.
Non sono stati ancora resi noti elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, né eventuali conseguenze per le persone coinvolte.
Un precedente recente
L’episodio richiama quanto accaduto appena poche settimane fa, sempre in Corso Vittorio Emanuele, quando un’altra automobile si era ribaltata.
In quella circostanza, fortunatamente, il conducente non aveva riportato conseguenze.