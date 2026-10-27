Serie A, domani Monza-Napoli: gli azzurri cercano i tre punti in trasferta

Il Napoli torna subito in campo per affrontare l’insidiosa trasferta dell’U-Power Stadium contro il Monza. Un appuntamento delicato e ricco di insidie per la formazione azzurra, chiamata a conquistare i tre punti per dare continuità alle proprie ambizioni di alta classifica e dare un segnale forte al campionato.

In palio tre punti pesantissimi

Dopo le fatiche dell’ultimo turno, la sfida contro i brianzoli rappresenta uno snodo fondamentale della stagione. La squadra partenopea non può permettersi passi falsi: contro una rivale organizzata e affamata di punti davanti al proprio pubblico, servirà l’approccio migliore per indirizzare la gara fin dai primi minuti.

L’ambiente azzurro sa bene che campionati e piazzamenti si decidono soprattutto in questo tipo di trasferte, dove la determinazione e la gestione dei momenti chiave fanno tutta la differenza tra un successo fondamentale e un passo falso pesante.

Scelte di formazione e gestione delle energie

Lo staff tecnico è chiamato a ruotare gli uomini con intelligenza per gestire le energie del gruppo tra impegni ravvicinati e qualche defezione nel reparto arretrato e offensivo. Tra conferme e possibili novita tactical, gli azzurri puntano sulla forza del collettivo per scardinare l’organizzazione difensiva del Monza.

Porta e Difesa: Alex Meret a protezione dei pali, con la linea difensiva guidata dalla leadership di Amir Rrahmani.

Centrocampo: Chiavi del gioco affidate alle geometrie di Stanislav Lobotka, affiancato dall’impatto fisico e dagli inserimenti di Scott McTominay.

Attacco: Occhi puntati sulle corsie esterne e sul terminale offensivo, chiamati a concretizzare il volume di gioco creato per scardinare il muro difensivo avversario.

La concentrazione dovrà rimanere al massimo per tutti i novanta minuti: a Monza serve una prestazione di maturità, carattere e cinismo per tornare all’ombra del Vesuvio con l’intero bottino.