Napoli, uomo ucciso ai Decumani: si indaga su un furto

Un uomo è stato ucciso a coltellate nel centro storico di Napoli, durante la notte. Il corpo senza vita è stato ritrovato in via San Giovanni in Porta, nella zona dei Decumani. La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, è deceduta a causa delle numerose ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso.

Le ipotesi al vaglio

Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi che la vittima possa essere stata aggredita mentre tentava di commettere un furto o una rapina.

Si tratta, al momento, di una pista investigativa ancora da verificare. Accanto al cadavere sono stati rinvenuti alcuni oggetti sui quali si concentrano gli accertamenti della Polizia di Stato.

Lo scooter e il passamontagna

A orientare le prime verifiche sono stati alcuni elementi emersi durante il sopralluogo.

Vicino al corpo dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, gli agenti hanno trovato uno scooter con la targa camuffata.

La vittima indossava inoltre guanti in lattice, mentre a poca distanza è stato rinvenuto un passamontagna.

Circostanze che hanno portato gli investigatori a prendere in considerazione la possibilità che l’uomo fosse impegnato in un’azione illecita quando è stato colpito.

L’allarme poco dopo mezzanotte

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato intorno alla mezzanotte, nella zona dell’Anticaglia.

In via San Giovanni in Porta sono arrivate le volanti dell’Ufficio prevenzione generale della Polizia di Stato e i soccorritori del 118.

Per l’uomo, raggiunto da numerosi fendenti, non c’era ormai più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Le telecamere al vaglio

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli, impegnata a ricostruire quanto accaduto e a individuare chi abbia inferto le coltellate mortali.

Tra le ipotesi esaminate c’è quella che la vittima possa essere stata sorpresa da una o più persone durante un presunto tentativo di furto o rapina.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona, alla ricerca di elementi utili a chiarire la dinamica dell’aggressione.

Restano ancora da accertare il movente e le responsabilità dell’omicidio. Nessuna delle ipotesi investigative è stata finora confermata.