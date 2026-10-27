Calciomercato Ercolanese saluta Sorrentino

Movimento in uscita per la SSC Ercolanese 1924. La società granata ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Pierluigi Sorrentino.

Si interrompe così il percorso del calciatore con il club granata, dopo mesi di collaborazione vissuti all’insegna del massimo rispetto reciproco e dell’attaccamento alla maglia.

La dirigenza dell’Ercolanese ha voluto salutare il giocatore con un messaggio di ringraziamento pubblicato sui propri canali ufficiali:

“La società ringrazia Pierluigi per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo trascorso in maglia granata e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.”