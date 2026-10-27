Monza-Napoli, le probabili formazioni: Allegri squalificato, Juric punta su Varela

Vigilia di campionato accesa in vista del match in programma domani sera allo Stadio Brianteo tra Monza e Napoli. Una sfida delicata per entrambe le compagini, tra rotazioni necessarie e defezioni pesanti sulla panchina azzurra.

Qui Monza: Juric con il 3-4-2-1, Varela guida l’attacco

Il tecnico dei brianzoli, Ivan Juric, sembra orientato a confermare il collaudato 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Tornqvist. La linea difensiva a tre vedrà in campo Goglichidze, Lucchesi e Carboni A.

A centrocampo, le corsie esterne saranno presidiate da Birindelli a destra e Mangas a sinistra. In mezzo al campo agirà la coppia Akinsanmiro–Folorunsho. Sulla trequarti spazio alla creatività e alla spinta di Mota e Robinson J., pronti ad innescare l’unica punta Varela G..

Qui Napoli: 4-3-3 per il dopo-Allegri, tridente Politano-Hojlund-Giovane

In casa azzurra la notizia principale riguarda la panchina: Massimiliano Allegri sarà squalificato, lasciando la guida tecnica della squadra al suo secondo. Il modulo di riferimento resta il 4-3-3.

In porta confermato Meret. La difesa a quattro vedrà Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, con la coppia centrale composta da Rafa Marin e Rrahmani. A centrocampo, geometrie e muscoli con il trio Zambo Anguissa, Lobotka e McTominay.

In avanti, riferimento centrale Hojlund, supportato sugli esterni da Politano e dal giovane Giovane.

Le probabili formazioni nel dettaglio:

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Mota, Robinson J.; Varela G. All.: Ivan Juric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marin R., Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All.: Massimiliano Allegri (squalificato).