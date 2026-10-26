Juve Stabia le rivali, il Catanzaro ha scelto il nuovo allenatore

L’US Catanzaro 1929 ha ufficialmente iniziato il suo nuovo corso tecnico. Attraverso una nota della società, il club giallorosso ha comunicato di aver affidato la guida della prima squadra a mister Michele Mignani.
L’accordo ha il sapore di un progetto a lungo termine: il tecnico ha infatti firmato un contratto che lo legherà alla società calabrese fino al 30 giugno 2028.
Contestualmente all’arrivo del nuovo allenatore, la società ha reso noti anche i primi componenti dello staff che affiancheranno Mignani nella nuova avventura in giallorosso:
Simone Vergassola nel ruolo di allenatore in seconda;
Emanuele Insalata e Davide Campofranco in qualità di collaboratori tecnici.
Con questo innesto e una pianificazione pluriennale, la dirigenza giallorossa pone le basi per il prossimo ciclo della squadra, affidandosi all’esperienza di mister Mignani e del suo gruppo di lavoro per affrontare le sfide della stagione.