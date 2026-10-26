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Juve Stabia le rivali, il Catanzaro ha scelto il nuovo allenatore

Gianluca Apicella
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L’US Catanzaro 1929 ha ufficialmente iniziato il suo nuovo corso tecnico. Attraverso una nota della società, il club giallorosso ha comunicato di aver affidato la guida della prima squadra a mister Michele Mignani.

L’accordo ha il sapore di un progetto a lungo termine: il tecnico ha infatti firmato un contratto che lo legherà alla società calabrese fino al 30 giugno 2028.

Contestualmente all’arrivo del nuovo allenatore, la società ha reso noti anche i primi componenti dello staff che affiancheranno Mignani nella nuova avventura in giallorosso:

  • Simone Vergassola nel ruolo di allenatore in seconda;

  • Emanuele Insalata e Davide Campofranco in qualità di collaboratori tecnici.

Con questo innesto e una pianificazione pluriennale, la dirigenza giallorossa pone le basi per il prossimo ciclo della squadra, affidandosi all’esperienza di mister Mignani e del suo gruppo di lavoro per affrontare le sfide della stagione.

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