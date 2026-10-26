Castellammare riscopre le sue radici: martedì 3 novembre la presentazione del libro “Il tesoro di San Catello”

Un viaggio straordinario tra fede, arte, mistero e i segreti più preziosi della storia cittadina. “A ogge a otto”, la comunità stabiese si prepara a vivere un appuntamento culturale di rilievo dedicato al proprio Santo Patrono.

Martedì 3 novembre, alle ore 18:00, la Libreria Mondadori di Castellammare di Stabia (sita in Via Santa Maria dell’Orto, 35) ospiterà la presentazione ufficiale del libro “Il tesoro di San Catello”.

L’evento vedrà la partecipazione diretta degli autori dell’opera, Amalia Manco e Giuseppe Plaitano. A condurre l’incontro sarà il Prof. Pierluigi Fiorenza, che dialogherà con gli autori per svelare aneddoti inediti, retroscena affascinanti e dettagli preziosi legati alla figura del Patrono e all’identità storica della città. L’iniziativa si avvale inoltre del contributo dell’Archivio Giuseppe Plaitano.

Un’occasione imperdibile per appassionati di storia locale, cittadini e curiosi che desiderano riscoprire le radici più autentiche e profonde della comunità stabiese.