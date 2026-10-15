Venezia, svolta in panchina: ufficializzato Davide Nicola. Sabato c’è subito l’esame Napoli

Il Venezia FC ha sciolto le riserve e annunciato ufficialmente la guida tecnica per il prosieguo della stagione. A prendere in mano le redini degli arancioneroverdi è Davide Nicola, lo “specialista in miracoli” della Serie A, chiamato a trascinare la squadra verso l’ennesima impresa. Per il tecnico piemontese è stato pronto un contratto di lungo respiro, con scadenza fissata al 30 giugno 2028

Conosciuto nel panorama calcistico italiano per le incredibili salvezze conquistate in carriera (su tutte quelle storiche con Crotone e Salernitana), Nicola arriva a Venezia con la determinazione che lo contraddistingue.Conosciuto nel panorama calcistico italiano per le incredibili salvezze conquistate in carriera (su tutte quelle storiche con Crotone e Salernitana), Nicola arriva a Ca’ Venezia con la determinazione che lo contraddistingue.I sostenitori arancioneroverdi sono pronti a far sentire il proprio calore al ‘Penzo’, con la speranza che la “cura Nicola” possa dare da subito i suoi primi frutti.