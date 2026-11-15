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Vukovic titolare, Boer pronto, Vismara all’inseguimento e Signorini chioccia: i segreti della porta stabiese

Gianluca Apicella
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Nel calcio moderno si parla spesso di rotazioni e di rose lunghe, ma raramente la gestione dei portieri assume i contorni così vividi e particolari vissuti quest’anno in casa Juve Stabia. Tra pali blindati, guantoni contendibili, infortuni sfortunati e figure di spessore carismatico, il reparto degli estremi difensori gialloblù racconta una storia fatta di gerarchie ribaltate e rivalità sane, dove la certezza matematica è una sola: la maglia da titolare è una sola.

Ante Vukovic si prende la scena

Il grande protagonista dell’ultimo periodo risponde al nome di Ante Vukovic. Con prestazioni di personalità, interventi decisivi e una sicurezza che ha stregato lo staff tecnico e la curva del Romeo Menti, il portiere si è preso la porta della Juve Stabia con pieno merito. Una scalata nelle gerarchie che certifica il suo momento di grazia e che obbliga chiunque a fare i conti con la sua affidabilità tra i pali.

Le risorse e le sfortune: da Boer a Vismara

Alle spalle di Vukovic, il panorama si arricchisce di sfumature diverse. Pietro Boer ha offerto un contributo di assoluto spessore ogni volta che è stato chiamato in causa, dimostrandosi un’alternativa preziosa, affidabile e pronta a rispondere presente alle sollecitazioni del campionato.

Discorso differente, intriso di rammarico e sfortuna, per Paolo Vismara: i tifosi stabiesi, di fatto, devono ancora vederlo all’opera con continuità a causa di un fastidioso infortunio che ne ha frenato l’inserimento e la possibilità di giocarsi a pieno titolo le proprie carte. La sua attesa è una ferita aperta ma anche una risorsa potenziale che, una volta smaltito il problema fisico, potrà tornare a fare comodo.

L’uomo spogliatoio: Alessandro Signorini

E poi c’è chi, pur non indossando i guantoni in campo ogni fine settimana, riveste un ruolo altrettanto cruciale per le sorti del gruppo. Alessandro Signorini rappresenta da tempo un punto fermo, un’autorità silenziosa e carismatica all’interno dello spogliatoio delle Vespe. La sua leadership, la capacità di tenere unito il gruppo nei momenti di tensione e l’esperienza accumulata fanno di lui una guida fondamentale fuori dal rettangolo verde.

Una poltrona per quattro

Quattro portieri di valore, un’unica maglia da titolare a disposizione ogni fine settimana. Sotto il Monte Faito, la gestione della porta della Juve Stabia si conferma uno dei temi tattici e di spogliatoio più intriganti della stagione. Tra chi si è preso la scena sul campo, chi ha risposto presente, chi attende il riscatto dall’infermeria e chi guida il gruppo con la forza dell’esperienza, mister De Giorgio sa di poter contare su un reparto blindato e ricco di personalità. Una abbondanza che, in un campionato così lungo e logorante, rappresenta una garanzia assoluta.

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